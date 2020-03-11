Зрителями спектакля в краснодарском творческом объединении «Премьера» стали более 1200 человек. Их вниманию была предложена классическая оперетта Имре Кальмана «Сильва».

В центре сюжета – любовная линия между певицей Сильвой Вареску и молодым аристократом Эдвином, чей брак невозможен из-за социального неравенства. Но, благодаря цепи недоразумений, радостей, трагедий и разочарований, эта история превращается в настоящий праздник и завершается счастливым финалом.

В ТО «Премьера» отметили важность дружбы, которая долгие годы связывает объединение и КБ «Кубань Кредит», и подчеркнули, что очень ею дорожат. Банк постоянно поддерживает различные художественные проекты и акции театра, выступает организатором представлений для детей и пенсионеров.