Россия подготовлена к падению цен на нефть лучше других нефтедобывающих стран, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы полностью подготовлены (к сегодняшней ситуации, когда цены на нефть снизились. — Прим. ред.) Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи и которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты», — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, поставленные президентом задачи в послании и в майском указе будут выполнены в полном объеме.

Утром 9 марта рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Так, доллар подорожал до 75 рублей, а евро — до 85 рублей впервые с 2016 года.