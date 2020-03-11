Сотрудники ФБР арестовали в США россиянина Кирилла Фирсова, которого считают руководителем Deer.io — конструктора интернет-магазинов для перепродажи взломанных учетных записей, пишет «Коммерсант» . ФБР проанализировало более 250 интернет-магазинов, размещенных на Deer.io, придя к выводу, что все они продавали доступ к взломанным учетным записям, серверам и личной информации.

Как поясняют эксперты, с технической точки зрения Deer.io — конструктор интернет-магазинов, который стал особенно популярен среди злоумышленников, им пользуются продавцы и покупатели различной информации, в том числе данных учетных записей. Ежегодный оборот таких площадок может достигать сотен тысяч и даже миллионов долларов. Аккаунты пользователей различных сервисов, выставленные на продажу в подобных интернет-магазинах, чаще всего получены с использованием вредоносного софта или при помощи перебора. В правилах самой Deer.io говорится, что администрация платформы запрещает продажу скомпрометированных банковских карт и порнографического материала, отмечают эксперты.

Сайтов по продаже данных, которые создаются на основе подобных платформ, довольно много, но их быстро блокируют, обычно они живут месяц-два, отмечают юристы.

Существуют закрытые и надежно защищенные площадки, которые работают только с крупными оптовиками данных, информация на них продается и покупается сразу десятками и сотнями тысяч записей, а потом перепродается мелкими партиями на других платформах, таких как Deer.io, поясняют эксперты. Когда платформа становится крупной и привлекает внимание спецслужб, такие сервисы закрывают, а продавцы и покупатели, которые не успели вывести деньги с площадки, лишаются их.