Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 4 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 74 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 71,47 рубля (плюс 7 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 60 копеек и составил 81,1 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, утром в среду на Forex пара доллар/рубль снизилась на 0,73% до 70,67 рубля. Если цена уменьшится до 69,65 рубля на дневной сессии, то тогда можно ожидать полного закрытия ценового разрыва 68,52—70,76, образовавшегося в понедельник в паре доллар/рубль на Forex.

«Учитывая продажи валюты со стороны ЦБ и приближающийся налоговый период, рубль на фоне восстановления цен на нефть может очень быстро отыграть потери. При падении цены до уровня пятницы (68,52) про обновление максимума можно забыть», — прогнозировал Антонов.

«Нет никаких надежд на то, что Банк России в ближайшее время снизит ставку. Наоборот, более вероятным сценарием выглядит ее резкое повышение на 0,5—1 процентный пункт. Это позволит регулятору немного снизить затраты на поддержание курса рубля, но интерес к ОФЗ вряд ли вернет. Курс рубля будет зависеть исключительно от действий ЦБ. Если он прекратит валютные интервенции, пара доллар/рубль быстро уйдет выше отметки 80. При принятии инвестиционных решений советуем учитывать заявление рейтингового агентства «АКРА» о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России», — комментировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.