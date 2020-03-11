В российских банках во вторник, 10 марта, выросло число операций по обмену иностранной валюты на рубли — граждане пытаются заработать на ослаблении курса рубля, также активно меняют иностранную валюту на российскую и в интернет-банках, и мобильных приложениях, рассказали «Ведомостям» представители кредитных организаций.

С ростом таких операций в праздничные дни столкнулся МТС Банк; «Восточный» сейчас покупает у клиентов валюты больше в 2—2,2 раза, чем продает; в банке «Санкт-Петербург» число обменных операций по сравнению с прошлой неделей выросло на 15% в отделениях, на 30% — в онлайн-каналах. Клиенты избавляются от дорогой валюты и переходят в рубль. Больше всего продаж приходится на евро, но средние суммы, с которыми приходят клиенты в отделения, невелики. Средний чек валютно-обменной операции в мобильном приложении выше в разы, поскольку здесь больше клиентов сегмента private, отмечают представители кредитных организаций.

Что касается спроса на валюту со стороны населения, то в МТС Банке, «Восточном», банке «Санкт-Петербург» число операций по обмену рубля на иностранные валюты населением упало по сравнению с тем же периодом в предыдущие рабочие дни, а УБРиР отметил рост числа покупок долларов и евро на 122% и 221% соответственно. Трехкратный рост числа покупок иностранной валюты в течение дня заметил и Абсолют Банк.

Сбербанк , ВТБ, МКБ и «Русский Стандарт» сегодня повышенного спроса на валюты не наблюдают, но необходимый запас наличных долларов и евро «для обеспечения потребностей клиентов» подготовили, сообщили их пресс-службы.

По мнению экспертов, на фоне сообщений о том, что евро и доллар растут по отношению к рублю, многие поспешили в обменники, желая заработать на растущем курсе, ожидая, что рубль продолжит снижаться. Если продать валюту по текущим рыночным ценам, то можно заработать, весь вопрос — в объемах: приличную прибавку можно получить, лишь оперируя суммой от 10 тыс. до 15 тыс. долларов. Многие граждане совершают такие покупки уже после обратной коррекции рынка, что может даже привести к финансовым потерям.