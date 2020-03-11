Качество активов Россельхозбанка (РСХБ) остается довольно низким и собственного капитала банку, по оценке рейтинговых агентств, не хватает для развития бизнеса, пишет «Коммерсант» .

Так, пока проблемные активы банка остаются на высоком уровне, свидетельствуют данные обзора агентства Fitch Ratings. Обесцененные кредиты за вычетом резервов составляют 65—70% капитала группы по МСФО. Если потребуется эти проблемы полностью зарезервировать, но при этом сохранить текущий уровень капитализации, банку может потребоваться 110—120 млрд рублей, поясняют в Fitch.

Доля проблемных кредитов у Россельхозбанка значительно выше, чем в среднем по банковскому сектору, отмечают в агентстве Moody`s. На конец сентября 2019 года, по данным МСФО, она составляла 18%. Чтобы довести уровень покрытия проблемных кредитов резервами с текущих 75% до средних по сектору 85%, понадобится 40—45 млрд рублей, что составляет около 30% от капитала, поясняют в агентстве. Альтернативно банк может постепенно резервировать оставшиеся проблемы из прибыли, но это будет зависеть от стабильности экономической ситуации.

По мнению аналитиков, незарезервированные обесцененные кредиты и слабая капитализация являются главными факторами, почему рейтинг устойчивости банка остается на низком уровне «B–». На конец III квартала 2019 года соотношение капитала к активам по МСФО составляет всего 4,4%, что отражается на низком уровне рейтинга собственной кредитоспособности без господдержки («B3»).

В банке отметили, что «в приоритетном порядке опираются на мнение регулятора, аудиторов и российские рейтинговые агентства». И добавили, что «достаточность капитала и качество активов Россельхозбанка соответствуют нормативам ЦБ», а докапитализация нужна в той части, где требуется поддержка агропромышленному комплексу.