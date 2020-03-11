Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Доходы бюджета ПФР, в соответствии с поправками, в 2020 году составят 8,937 трлн рублей (рост на 13,5 млрд рублей), в 2021-м — уже 9,474 трлн рублей.

Расходы в 2020 году предусмотрены в размере 9,146 трлн рублей, в 2021-м — 9,501 трлн рублей. Таким образом, дефицит фонда в 2020 году предполагается в размере 209,2 млрд рублей, в 2021-м — 27,2 млрд рублей.

Рост расходов предусматривается, в частности, для того, чтобы увеличить расходы на выплату материнского капитала. Так, в 2020 году на это будет потрачено до 428,1 млрд рублей.

Также запланировано увеличение расходов на выплату ежемесячных доплат к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. В 2020 году затраты на это составят до 8,7 млрд рублей.