Правительство РФ намерено завершить сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле, не деля ее на транши. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Госдумы РФ.

«Мы намерены не откладывать (завершение сделки) в долгий ящик, поэтому, как только будет принято законодательство, мы оперативно завершим эту сделку», — отметил Силуанов. Он добавил, что сделку можно будет завершить в апреле текущего года.

По словам министра, сделка будет совершена одномоментно. «Мы рассчитываем, что мы сможем завершить сделку, не деля ее на транши», — подчеркнул он.