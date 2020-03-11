Как только были внесены поправки в Федеральный закон от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», для банкиров появилась заманчивая перспектива — использовать в работе данные из Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО). Еще бы, ведь сюда с 1 января 2020 года будет поступать вся информация от экономических субъектов, а также аудиторские заключения! И, располагая последней представленной организациями финансовой отчетностью, обновляемой ежемесячно, можно выстраивать эффективные скоринговые модели!

Немного беспокоит банкиров техническая и организационная сторона вопроса. Но у iDSystems есть простое решение. Проведение эффективной оценки заемщика банкам обеспечит новый модуль «Получение сведений из ФНС. Реестр бухгалтерской отчетности» для системы «iDБанк» .

Простая и быстрая интеграция модуля позволит банкам через СМЭВ в автоматическом режиме отправлять запросы в ГИР БО. В ответ от системы будут приходить бухгалтерские отчеты, пояснения к балансу и рапорту о финансовых результатах и аудиторское заключение (при необходимости). Полученная из официального источника информация поможет кредитным организациям выявлять сомнительные операции, просчитывать риски, выстраивать эффективную методику проверки заемщиков для оценки их добросовестности, кредитоспособности с целью минимизировать количество банкротств.

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на январь 2019 года компания iDSystems уже завоевала более 30 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с

53 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 160 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР («Национальный Совет Финансового Рынка» ) в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в консорциум iCAM