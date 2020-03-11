Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль 2020 года вырос на 409 млрд рублей и на 1 марта составил почти 8,25 трлн рублей, что эквивалентно 123,4 млрд долларов, следует из материалов на сайте Минфина.



На 1 февраля размер фонда составлял 7,84 трлн рублей, или 124,38 млрд долларов.

Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) на 1 марта составил 6,568 трлн рублей, или 98,045 млрд долларов (5,8% ВВП, прогнозируемого на 2020 год).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Центробанке размещено почти 45,296 млрд долларов, порядка 38,993 млрд евро, около 7,64 млрд фунтов стерлингов и 206,2 млн рублей. На депозитах в «ВЭБ.РФ» — 574,927 млрд рублей.

По данным Минфина, в долговые обязательства иностранных государств вложено 3 млрд долларов, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 212,596 млрд рублей и 4,113 млрд долларов, в привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 млрд рублей.