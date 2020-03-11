Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на заочный арест предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей при совершении незаконных операций со средствами банка «Открытие».

«Постановление Басманного районного суда об избрании в отношении Бориса Минца меры пресечения в виде заключения под стражу заочно оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — сказал судья.

Ранее Мосгорсуд признал законным заочный арест сыновей Минца — Дмитрия и Александра. Минц и его сыновья заочно обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). По версии следствия, летом 2017 года Борис Минц и председатель правления ФК «Открытие» Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО «О1 Груп Финанс». Следствие считает, что они совершили хищение активов банка на сумму 34 млрд рублей.