Правительство совместно с Банком России делает все необходимое для стабилизации экономической ситуации на фоне волатильности рынков, создана комиссия для повышения устойчивости экономики, заявил в ходе совещания с российскими инвесторами у президента РФ Владимира Путина глава Кабмина Михаил Мишустин.

«Хочу сказать, что, как вы уже упомянули, правительство совместно с Центральным банком делает все необходимое для стабилизации. В частности, сформирована правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики», — сказал Мишустин.

Он отметил, что кризис — это в том числе «время для возможностей, для эффективных инвесторов, время для грамотных инвестиций в высокотехнологичные направления».