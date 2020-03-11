Минфин РФ пока не планирует пересматривать программу заимствований, продолжит занимать после стабилизации на рынке, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Госдумы.

«По долговой программе — мы пока не планируем ее пересматривать. Пока у нас нет оснований для пересмотра программы. Хотя у нас достаточно ресурсов, есть остатки, которыми мы можем восполнить недозаимствования средств на рынке. Но тем не менее мы считаем, что сейчас ажиотаж спадет и мы выйдем на рынки», — сказал Силуанов.

«Мы должны понять новый уровень цен на нефть, новый уровень курса. Понять, как будет себя вести финансовый рынок. Мы надеемся, что прогноз стабилизируется, и после этого будем осуществлять заимствования в плановом порядке», — добавил министр.

На фоне обвала цен на нефть, падения рубля и волатильности на мировых рынках Минфин 10 марта принял решение приостановить аукционы ОФЗ до стабилизации ситуации. Это позволит избежать избыточного давления на долговой рынок, пояснили в ведомстве. Там также заверили, что у Минфина достаточно ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств.