Минфин не ожидает рецессии в экономике России и серьезного выпадения ненефтегазовых доходов бюджета в 2020 году на фоне спада цен на нефть и текущего снижения курса рубля, заявил замглавы Минфина Владимир Колычев.



«У нас для компенсации таких рисков (выпадения ненефтегазовых доходов бюджета. — Прим. ред.) есть тоже механизм, предусмотренный бюджетом: он называется условно утвержденные расходы. На первый год (2020 год. — Прим. ред.) 2,5% расходов они составляют, это около 0,5 триллиона рублей, на следующий — 5%, это порядка триллиона», — сказал он.

Вместе с тем замминистра подчеркнул, что выпадающие ненефтегазовые доходы бюджета в таком объеме может дать только очень серьезная рецессия, а в Минфине, по его словам, такого падения ВВП никто не ждет.

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Техническая рецессия наступает, когда два квартала подряд сезонно очищенный ВВП показывает отрицательную динамику. Последний раз российская экономика входила в рецессию в кризис 2014—2015 годов, она закончилась весной 2016-го.

По итогам 2019 года рост ВВП, по предварительной оценке Росстата, составил 1,3%. Текущий прогноз правительства на 2020 год по росту ВВП — 1,9%.