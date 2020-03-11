Минэкономики подготовило проект изменений в закон «О концессионных соглашениях», документ уже направлен в правительство, пишет «Коммерсант» . Предложения ведомства заключаются в борьбе с недобросовестными участниками конкурсов, которые на деле не планируют заключать соглашения в сфере ЖКХ.

Так, Минэкономики предлагает ужесточение условий для участников процедур, подающих заявки на участие в конкурсе, но заведомо не планирующих заключение концессионного соглашения. В проекте предусматривается обязанность всех участников конкурса на заключение соглашения вносить задаток в 5% предельного размера расходов на создание или реконструкцию объекта. В случае отзыва заявки до принятия решения конкурсной комиссией о признании участника конкурса победителем внесенная сумма не возвращается.

Также ведомство намерено сократить предельный срок процедуры заключения концессионного соглашения. Его предлагается снизить до полугода. Инвесторам обещают большую предсказуемость условий концессии. В случаях когда инвестор выступает с частной инициативой, он предлагает существенные условия концессионного соглашения — если власти согласовали их, то на этих же условиях и будет проводиться конкурс.

В Минстрое сообщили, что в целом поддерживают предложенный Минэкономики законопроект.