Так, в рамках программы «Кредит под залог недвижимости» в случае строительства, реконструкции или ремонта недвижимого имущества теперь действует ставка 10,5% годовых. Сумма займа - от 500 тысяч до 20 млн рублей. Для держателей зарплатных карт Банка кредит доступен на любые цели.

Кроме того, до 8,5% годовых снижена процентная ставка по программе ипотечного кредитования «Готовое жилье».

Изменения также коснулись ипотечной программы «Новостройка от партнеров в г. Ростов-на-Дону»: приобрести квартиру в донской столице можно в ипотеку под процентную ставку от 7,77% годовых.

Более подробную информацию о программах кредитования можно узнать в офисах КБ «Кубань Кредит», в соответствующих разделах на сайте Банка и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).