Такая возможность предоставляется до 31 марта 2020 года при условии подтверждения целевого использования кредита и страховании жизни и здоровья.

В рамках акции также можно рефинансировать кредиты самого Банка при обязательном рефинансировании не менее одного займа сторонней кредитной организации.

Более подробную информацию можно получить в офисах КБ «Кубань Кредит», на сайте Банка и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).