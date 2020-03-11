Банк «Кубань Кредит» дал старт акции «Все для Вас!», в течение которой предлагает рефинансирование потребительских кредитов в сумме от 50 тысяч рублей под ставку 9,99% годовых.
Такая возможность предоставляется до 31 марта 2020 года при условии подтверждения целевого использования кредита и страховании жизни и здоровья.
В рамках акции также можно рефинансировать кредиты самого Банка при обязательном рефинансировании не менее одного займа сторонней кредитной организации.
Более подробную информацию можно получить в офисах КБ «Кубань Кредит», на сайте Банка и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).
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