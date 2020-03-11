Российские компании могут получить возможность провести годовое собрание акционеров в 2020 году в заочной форме из-за распространения коронавируса, сообщил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Согласно законопроекту, годовое собрание акционеров Сбербанка в 2020 году по решению его набсовета может быть проведено в форме заочного голосования.

«Если закон будет принят, тогда совет директоров, не только Сбербанка , но любого публичного общества, сможет такой опцией воспользоваться или не воспользоваться, это уже их решение будет. Но пока нет предмета, потому что закона нет», — добавил он.

Швецов также отметил, что эта опция предусматривается исключительно на 2020 год из-за ситуации с распространением коронавируса.