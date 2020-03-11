Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, направленный на развитие национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Так, в систему будут входить Корпорация МСП, МСП Банк и региональные гарантийные организации, которые во взаимодействии друг с другом и на основании единых стандартов обеспечивают кредитно-гарантийную поддержку. Организации будут проходить ежегодное ранжирование Корпорацией МСП с присвоением ранга, характеризующего степень их финансовой устойчивости и эффективности. С учетом этого ранга государство будет оказывать финансовую поддержку таким организациям.

Ожидается, что закон позволит обеспечить среднегодовой прирост объема финансовой поддержки субъектам МСП не менее чем на 10%, увеличив совокупный ежегодный объем финансовой поддержки субъектов МСП со 117 млрд рублей в 2018 году до 205 млрд в 2024-м, а также обеспечить ежегодный прирост числа малых и средних предприятий, которые получают поддержку, не менее чем на 3%.