Европейские банки недополучат более 30 млрд евро (34 млрд долларов) чистой прибыли в течение трех следующих лет из-за последствий вспышки коронавируса. Об этом со ссылкой на отчет аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs сообщает Bloomberg.



По их прогнозам, сокращение прибыли на 7% от общей суммы возникнет, в частности, из-за повышения кредитного риска и снижения доходов банков. 9 марта этот показатель вырос до 11%, когда на 5% обвалился общеевропейский индекс Stoxx 600 Banks на фоне опасений инвесторов из-за коронавируса и снижения мировых цен на нефть.

Прибыль банков может также сократиться из-за дальнейшего снижения процентной ставки в связи с попытками европейских регуляторов облегчить влияние коронавируса на экономику.

Аналитики Goldman Sachs предполагают, что из-за распространения коронавируса сильнее пострадают кредиторы с низким уровнем рентабельности в Германии, Италии и Греции, тогда как лидеры банковской сферы из Франции и стран — участниц Benelux (Люксембург, Нидерланды, Бельгия) лучше справятся с его последствиями. Goldman Sachs считает лидерами сферы французский BNP Paribas, нидерландскую банковскую корпорацию ING Groep, испанский коммерческий банк Banco Santander и британский HSBC Holdings. Из кредитных организаций Центральной и Восточной Европы аналитики выделяют немецкий Erste Group Bank и польский Bank Pekao.

В целом сейчас европейские банки находятся «в наиболее сильной позиции, чем когда-либо за последние десять лет», считают аналитики. Таким образом, их прогнозы отражают лишь проблему с получением прибыли, отмечает агентство.