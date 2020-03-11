Одновременно агентство подтвердило банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило российскому Нордеа Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом и одновременно отозвало все рейтинги кредитной организации по причинам делового характера. Полный список действовавших рейтингов приводится в сообщении Fitch.
Там отмечается, что РДЭ Нордеа Банка на уровне «BBB» и рейтинг поддержки «2» отражают мнение Fitch о высокой вероятности поддержки банка со стороны материнской организации — Nordea Bank abp в случае необходимости.
В то же время РДЭ Нордеа Банка в иностранной валюте ограничен страновым потолком по России «ВВВ». Без этого фактора Fitch, вероятно, установило бы банку рейтинг на одну ступень ниже РДЭ его материнской организации, говорится в релизе.
В сообщении указано, что рейтинг Nordea Bank abp находится на уровне «AA-» с «негативным» прогнозом.
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