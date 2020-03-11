Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило российскому Нордеа Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом и одновременно отозвало все рейтинги кредитной организации по причинам делового характера. Полный список действовавших рейтингов приводится в сообщении Fitch.



Там отмечается, что РДЭ Нордеа Банка на уровне «BBB» и рейтинг поддержки «2» отражают мнение Fitch о высокой вероятности поддержки банка со стороны материнской организации — Nordea Bank abp в случае необходимости.

В то же время РДЭ Нордеа Банка в иностранной валюте ограничен страновым потолком по России «ВВВ». Без этого фактора Fitch, вероятно, установило бы банку рейтинг на одну ступень ниже РДЭ его материнской организации, говорится в релизе.

В сообщении указано, что рейтинг Nordea Bank abp находится на уровне «AA-» с «негативным» прогнозом.