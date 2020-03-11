Зарубежные товары, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10–35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, — максимум на 10%, прогнозируют эксперты. Об этом пишут «Известия» . Больше всего могут вырасти в цене детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика.

По данным Росстата, в 2019 году доля иностранных непродовольственных товаров на российском розничном рынке составляет около 36%, на зарубежные продукты питания приходится не больше 21%, рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари») Наталья Мильчакова. По мнению начальника отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарека Авакяна, можно ожидать, что c последних скачков курса рубля цены могут подняться на 10–15% на лекарственные препараты и другие фармацевтические изделия, стоимость потребительской электроники может вырасти в пределах 20%, а в автомобилестроении — максимум на 5%. По словам Мильчаковой, увеличение стоимости продукции на треть можно также ждать и на рынках детских товаров, а также одежды и обуви.

Эксперты отмечали и возможный рост цен на продукты питания. В Минсельхозе сообщили, что повышения цен на основные категории продуктов не ожидают. Доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна, отметили в ведомстве. По словам экспертов из «Альпари» и «БКС Брокер», цены на потребительскую электронику могут вырасти на 20–35%, но этот рост потребители ощутят на себе не ранее второго полугодия, так как в настоящее время на складах товаров достаточно.

При сохранении курса рубля на текущем уровне стоимость жилья может вырасти на 10–15%, сообщил генеральный директор СК «Перспектива» Михаил Иванов. При пессимистичном прогнозе рост стоимости жилья может превысить 20% по итогам 2020 года. Быстрее всего на изменение конъюнктуры отреагируют новостройки, а за ними подорожает и «вторичка». Застройщики будут пытаться ограничить возраставшие издержки за счет экономии на инженерных коммуникациях, в связи с чем на баланс управляющих и ресурсоснабжающих организаций будут передавать менее качественные материалы, которые потребуют больших расходов на их эксплуатацию, отметил независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук. По его словам, если из-за проблем нефтяного рынка в России ускорятся темпы инфляции, в 2021 году возможен рост тарифов ЖКХ более чем на 6–7%.

Из-за волатильности на валютном рынке ускорение годовой инфляции начнется раньше, чем предполагалось. По итогам марта ее уровень ожидается в пределах 2,3–2,4% в годовом выражении, отметили в Минэкономразвития.

В топ-30 банков отметили, что рост цен к концу 2020 года не превысит целевого значения в 4%. Если договоренности ОПЕК+ не возобновятся в ближайшее время, а распространение вируса продолжится, то к концу года инфляция составит 5–6%. Главным фактором ее роста станет падение рубля и последующее удорожание импортных товаров, считают представители банков. Другим фактором повышения инфляции может стать рост тарифов ЖКХ, а также тарифов на транспорт и в целом цен на продукты.