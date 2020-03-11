NOX — автоматическая торговая стратегия, которая испытывалась на исторических данных за 22 года и тестировалась (до сих пор работает) на реальном рынке с 2017 года. Она сгенерировала более 500% прибыли без использования агрессивных методов управления капиталом. Как и почему она работает?

Как появилась торговая стратегия NOX

Стратегия NOX не похожа на классические торговые системы, поскольку в ее основе лежит не технический и фундаментальный анализы. Это торговый робот, который работает на валютном рынке до момента его открытия, без индикаторов и других сторонних инструментов. Как это возможно?

Валютный рынок открыт для трейдеров с ночи воскресенья до ночи пятницы. Это время, в которое работают все мировые банки, инвестиционные фонды, частные трейдеры и инвесторы. В этот период совершается максимальное количество валютно-обменных операций и спекуляций.

Фактически рынок начинает работать за два часа до официального открытия (в 20:00 по стандарту GMT). В это время крупнейшие мировые банки проводят операции по купле-продаже валюты на солидные суммы. Большинству брокеров доступ на рынок в этот период закрыт.

Перед созданием стратегии NOX была проведена большая работа. Исследованы статистические данные за период с 20:00 до 22:00 по GMT с начала функционирования валютного рынка Форекс в электронном виде. На их основании выведена закономерность, которая позволяет зарабатывать деньги на рынке до его старта.

Торговая стратегия NOX — совершенно новый продукт, однако он прошел тестирование реальным рынком. В этом можно убедиться, изучив онлайн-мониторинг работы торгового робота на независимом ресурсе с 2017 года по текущий момент. Кривая прибыльности стратегии NOX плавно движется вверх.

Принципы работы стратегии

Благодаря специальному программному обеспечению, разработанному для торгового робота NOX, трейдер получает доступ к торгам до официального открытия площадок. Это стало возможным вследствие договоренностей с несколькими прайм-брокерами — партнерами, которые предоставляют доступ к межбанковской ликвидности.

В работе с торговой стратегией NOX имеются ограничения: робот работает на рынке с ограниченной ликвидностью.

Если «выкинуть» на рынок неограниченный торговый объем, сделки не будут исполнены по причине отсутствия контрагентов. В связи с этим в стратегии NOX ограничена общая сумма капитала, которую можно использовать в торговле роботом.

NOX — новый продукт на рынке, у которого на текущий момент нет аналогов. В стратегии используются нестандартные методы, которые еще не представлены на Форексе. Это позволяет предположить, что торговая стратегия NOX в обозримом будущем будет так же эффективно работать, как и в период ее тестирования на реальном рынке.