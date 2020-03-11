ЦБ и Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) подали апелляционные жалобы на отказ Арбитражного суда Москвы в аресте имущества и денежных средств 19 руководителей кредитной организации в пределах 195,6 млрд рублей, говорится в материалах суда. Заявители обжаловали в Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 18 февраля.

Арбитраж тогда отметил, что «суд лишен возможности оценить обстоятельства, на которые ссылается заявитель, сделать однозначный и достоверный вывод о наличии оснований применения обеспечительных мер, изложенных в заявлении, в том числе с учетом представленных документов со стороны ответчиков». Суд посчитал, что доказательств безусловной необходимости принятия данных обеспечительных мер истцом не было представлено.

Ранее столичный арбитраж принял к производству и назначил на 7 апреля рассмотрение иска ЦБ о взыскании более 195 млрд рублей убытков с руководителей этого банка. В качестве ответчиков по иску заявлен президент и председатель правления кредитной организации Абубакар Арсамаков и еще 18 менеджеров банка.

Регулятор в июне 2019 года утвердил изменения в план участия по предупреждению банкротства МИнБанка. Изменения предусматривают выделение финансирования на докапитализацию банка в размере 128,7 млрд рублей. Средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций МИнБанка, в результате чего ЦБ станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций кредитной организации.