Банк России установил официальные курсы валют на 12 марта.

Курс доллара понизился на 54,88 копейки, составив 71,472 рубля (72,0208 рубля на 11 марта). Курс евро снижен на 83,81 копейки, до 81,0207 рубля (81,8588 рубля на 11 марта).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 12:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 71,58 рубля (плюс 18 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро на 12:12 мск — 81,06 рубля (плюс 55 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 71,13—71,72 рубля за доллар и 80,69—81,48 рубля за евро.