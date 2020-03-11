19 марта 2020 года BSS примет участие в Форуме B+S Технологичный банкинг, который пройдет в Екатеринбурге (ул. Ленина, 9А. Four Elements). Компания выступит Спонсором сессии, а эксперты BSS представят на форуме решения, отвечающие на основные вызовы современности.

«Digital2Speech голосовой банк. ДБО больше не будет прежним». С такой темой выступит руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов самообслуживания BSS Юрий Ледаков. Что такое голосовой банк? Как он меняет ДБО? И что при этом выигрывает банк и его клиенты? Приходите на секцию 1 «Развиваем клиентский сервис» и задавайте свои вопросы.

Тема киберпреступности не нова, хорошо известна, но, как не парадоксально, с каждым годом становится только острее. Как обезопасить бизнес от кибератак? Как закрыть уязвимости? Как противостоять социальной инженерии? И еще много таких «как» требуют ответов и решения.

Руководитель отдела аудита и консалтинга департамента систем безопасности BSS Валерий Степанов расскажет об опыте решения этих проблем. Не пропустите выступление «Повышение уровня зрелости процессов информационной безопасности как часть цифровой трансформации бизнеса» на секции 3 «Обеспечиваем безопасность».

Форум B+S знакомит участников с лучшими кейсами и привлекает на свою площадку топ-менеджеров и ИТ-руководителей банков Урала и Сибири, заинтересованных в опережающем развитии. Подробная информация о форуме, спикерах и темах выступлений, а также условия участия на официальном сайте мероприятия .