Российские банки не фиксируют повышенного спроса на покупку долларов и евро, следует из информации кредитных организаций, собранной РИА Новости.

Паники и резкого скачка спроса на валютно-обменные операции не зафиксировали в Сбербанке , ВТБ, банках «Открытие», «Русский Стандарт», МКБ, Росбанке. Клиентов стандартно интересуют доллары и евро, состоятельные клиенты проявляют умеренный интерес к китайским юаням, японской иене и еще ряду валют, указали в Росбанке.

«Судя по всему, россияне пока предпочли не рисковать и занять выжидательную позицию, наблюдая за ростом курсов доллара и евро», — считают в банке «Русский Стандарт».

В Газпромбанке сообщили, что видят «незначительное увеличение активности» клиентов по валютно-обменным операциям. При этом в кредитной организации не фиксируют рост запросов клиентов-физлиц на досрочное закрытие вкладов.

В банках подчеркнули, что в их офисах достаточно наличной валюты, чтобы удовлетворить любой спрос.

В Россельхозбанке заявили, что из-за ослабления рубля не ожидают существенного влияния на текущую деятельность. А в Совкомбанке отметили, что рассматривают «происходящие события как отличную возможность заработать». «У нас хороший опыт по итогам 2008 и 2014 годов. Тем более что Россия сейчас готова во много раз лучше к волатильности на мировых рынках, чем в те периоды», — отметили в банке.