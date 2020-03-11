Центробанк 12 марта выпускает в обращение памятные монеты: серебряную номиналом 25 рублей «Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь, Архангельская область» серии «Памятники архитектуры России» и из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей серии «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия): «Конструктор оружия С.В. Ильюшин», «Конструктор оружия С.А. Лавочкин», «Конструктор оружия М.Н. Логинов», «Конструктор оружия А.Н. Туполев», «Конструктор оружия А.С. Яковлев». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 60,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты: «25 рублей», дата: «2020 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте», — отмечается в релизе.

Тираж монеты — 1 тыс. штук.





Монеты из недрагоценных металлов имеют форму круга диаметром 27 мм. На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. «На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом «Российская Федерация», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: «Банк России», номинал монет: «25 рублей», дата: «2020 г.», — пояснили в ЦБ.

Тираж монет — 1 млн штук каждая.





