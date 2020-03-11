Владельцы счетов в банке «НЕЙВА» теперь могут использовать телефонные номера в качестве токенов для перевода денежных средств клиентам банков – членов СБП. Проект был реализован при поддержке Compass Plus.

«Нашей целью было предложить наиболее удобный и простой способ переводов для наших клиентов, а так как большая часть населения активно пользуется мобильными телефонами, самым логичным стало подключение к СБП, – заявил Павел Ефремов, заместитель председателя правления в банке «НЕЙВА». – Благодаря данному сервису мы экономим время клиента, обеспечивая возможность совершать платежи одним нажатием кнопки, в любом месте и в любое время».

P2P-платежи вышли на новый виток развития, когда Центральный банк Российской Федерации и Национальная система платежных карт (НСПК) предоставили рынку СБП. В долгосрочной перспективе планируется запуск С2G-платежей (в рамках этой модели пользователям будет доступна уплата налогов), а также платежей B2B (Business to Business) и B2С (Business to Consumer). На текущий момент активно развивается сервис С2B, позволяющий совершать переводы от потребителя к продавцу с использованием QR-кодов.

«Сервис по переводу денежных средств в рамках СБП в отличие от аналогичных сервисов не использует технологии международных платежных систем, устанавливающих высокие тарифы на обслуживание. Благодаря этому платежи становятся более эффективными с точки зрения затрат. – отметила Ирина Белова, старший менеджер по продажам и работе с клиентами в Compass Plus. – Мы ценим наши отношения с банком „НЕЙВА”, дальновидность и гибкость мышления его представителей, особенно, когда речь идет о реализации самых актуальных сервисов для клиентов».

О банке «НЕЙВА» :

Банк «НЕЙВА» – динамично развивающийся российский банк со штаб-квартирой в Екатеринбурге, сетью офисов в ключевых городах-миллионниках РФ и выездным обслуживанием клиентов. Ставка на простые и понятные продукты в сочетании с современными банковскими технологиями, оперативная обратная связь, равноправное партнерство с клиентами и индивидуальный подход к каждому из них в рамках концепции «люди навстречу людям» позволили банку «НЕЙВА» за 10 лет значительно подняться в рейтинге крупнейших российских банков по активам. По состоянию на начало 2020 года банк «НЕЙВА» занимает 204-е место в рейтинге российских банков по размеру активов. Банк по праву заслужил доверие клиентов и известность в бизнес-сообществе.

О компании Compass Plus:

Compass Plus предлагает комплексные интегрированные и гибкие программные продукты и услуги в сфере электронных платежей, помогающие финансовым институтам и провайдерам платежных сервисов оперативно реагировать на стремительно меняющиеся требования рынка. Клиентская база компании включает в себя розничные банки, процессинговые центры, а также национальные свитчинговые и персонализационные центры в странах Европы, Азии, Африки, Среднего и Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. Имея более чем 30-летний опыт в области разработки приложений розничных банковских систем, Compass Plus помогает своим клиентам строить эффективные и надежные системы различного типа и масштаба, которые способствуют открытию новых источников дохода и увеличению прибыли.