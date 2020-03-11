Банк Англии провел специальное заседание и принял решение понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 0,25% на фоне ситуации с коронавирусом, следует из пресс-релиза регулятора.

Снижение ставки, как считает регулятор, поможет поддержать доверие бизнеса и потребителей в трудную минуту, увеличить денежные потоки предприятий и домохозяйств, а также снизить стоимость и улучшить доступность финансирования.



Кроме того, Банк Англии также подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 млрд фунтов стерлингов.



Британский регулятор также объявил о новой программе финансирования, она носит название «Схема срочного финансирования с дополнительными стимулами для малых и средних предприятий (TFSME)». Она будет финансироваться за счет резервов Центробанка. Участникам TFSME в течение следующих 12 месяцев будет предложено финансирование сроком на четыре года по процентным ставкам на уровне базовой ставки или очень близко к ней.

«Дополнительное финансирование будет доступно банкам, которые увеличивают кредитование, особенно малым и средним предприятиям», — отмечает регулятор.

«После распространения вируса COVID-19 цены на рисковые активы и сырьевые товары резко упали, а доходность гособлигаций достигла рекордного минимума, что сопровождалось заметным ухудшением аппетита к риску и перспектив роста экономики Великобритании и мира в целом», — пишет регулятор. На этом фоне Банк Англии решил принять меры для того, чтобы «помочь британским предприятиям и домохозяйствам преодолеть возможные экономические трудности, связанные с COVID-19».

Следующее очередное заседание Банка Англии состоится 26 марта.