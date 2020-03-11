Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. По данным агентства, индекс ACRA FSI 6 марта вырос на 2 пункта и достиг отметки 3,1 пункта. При этом граница перехода системы в состояние кризиса — 2,5 пункта, отмечается в исследовании .



«С 2006 года столь резкие колебания ACRA FSI происходили лишь 12 раз — в 2008, 2009 и 2014 годах. Значения индекса выше 2,5 пункта могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса», — говорится в сообщении агентства.

Так, в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время, финансового кризиса за этим не последовало, поясняют эксперты.



Среди факторов, которые оказывают негативное влияние на мировую экономику, называется вспышка коронавируса. «В связи с распространением болезни за пределами Китая снижается экономическая активность во многих странах, вследствие чего сокращается и спрос на нефть», — поясняют эксперты.



Кроме того, давление на сырьевые цены оказывает и новость о прекращении действия сделки ОПЕК+, продолжают аналитики. «Результатом падения нефтяных цен стало серьезное ослабление рубля и существенное снижение котировок на российском фондовом рынке», — говорится в исследовании.

Напомним, нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении или изменении параметров сделки о сокращении добычи. Во вторник цены начали корректироваться, отыграв до 10% потерь.