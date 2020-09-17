Средний чек одной покупки по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП) постоянно растет, в среднем за весь период действия такой возможности он достиг почти 10 тыс. рублей, а чаще всего таким способом расплачиваются за фастфуд, показало исследование банка «Русский Стандарт», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

«Популярность нового вида оплаты через Систему быстрых платежей в стране растет с каждым месяцем. Так, согласно статистике эквайринговой сети, пик покупок по QR-коду пришелся на предновогодний декабрь 2019 года — их количество выросло в девять раз, а обороты — в десятки раз», — подсчитали авторы исследования.

«Средний чек одной покупки по QR-коду через Систему быстрых платежей с июня 2019 года, момента проведения первой в стране покупки, техническую возможность которой обеспечил «Русский Стандарт», по февраль 2020 года составил 9 790 рублей. При этом самый высокий средний чек был отмечен в январе — 14 350 рублей. В феврале он составил 12 370 рублей», — уточняется в исследовании.

Кроме того, по данным аналитиков, в пятерку лидеров по частоте покупок по QR-коду входят фастфуд со средней оплатой в 91 рубль, пополнение брокерских счетов — 27 536 рублей, покупки в магазинах одежды и аксессуаров — 2 606 рублей, оплата туристических услуг и авиабилетов — 33 103 рубля, благотворительные пожертвования — 61 рубль.

Система быстрых платежей была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 40 участников. К подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций, включая Сбербанк. С помощью СБП россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.