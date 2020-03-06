Севергазбанк присоединился к программе Минэкономразвития по кредитованию субъектов МСБ по льготным ставкам, говорится в сообщении финучреждения.

«Бизнес-кредиты теперь можно получить по сниженной процентной ставке. Благодаря господдержке минимальная ставка в Севергазбанке по кредитам юрлицам и индивидуальным предпринимателям составляет всего 7,7% годовых», — отмечается в релизе.

Денежные средства в размере до 50 млн рублей можно получить на срок до 84 месяцев. Финансирование предназначено для приобретения основных средств организаций, в том числе недвижимости, транспорта, оборудования и пр.