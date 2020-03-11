Банк «Русский Стандарт» изучил, как клиенты-автомобилисты оплачивают штрафы ГИБДД в мобильном банке RSB Mobile. Согласно исследованию, в 2019 году быстрее остальных россиян погашали задолженности клиенты в возрасте 50—59 лет. На втором и третьем месте — пользователи 60—69 и 40—49 лет соответственно.



В прошлом году сэкономили денежные средства, успев оплатить штрафы ГИБДД со скидкой 50%, всего 5,9% автовладельцев. При этом более экономными автомобилистами традиционно стали мужчины. Так, из всех активных пользователей RSB Mobile оплатили квитанцию за полцены 76,72% мужчин и только 23,28% женщин.

«В целом штрафы ГИБДД в мобильном банке «Русского Стандарта» чаще оплачивали именно мужчины — 71% против 29% (в 2018 году цифры были немного другими — 72% и 28% соответственно). За указанный период времени средняя скорость оплаты штрафов ГИБДД составила 21 день. Быстрее остальных россиян (не считая жителей Москвы, МО и Санкт-Петербурга) штрафы ГИБДД оплачивали жители трех городов — Ростова, Буинска и Ухты. Они успевали погашать задолженности в течение 10 дней после получения уведомления. За ними — жители Тарусы (15 дней) и Калининграда (23 дня). И для сравнения — средняя скорость оплаты штрафов ГИБДД в двух российских столицах: Москва — 15 дней, Санкт-Петербург — 21 день», — отмечается в релизе.

Средняя сумма оплаты одного штрафа ГИБДД в мобильном приложении банка «Русский Стандарт» в 2019 году увеличилась на 16,2% (по сравнению с 2018-м): с 528 рублей до 615 рублей.



«Традиционно пик платежей за штрафы ГИБДД выпал на три летних месяца, когда многие россияне путешествуют по стране на своих автомобилях либо проводят выходные, праздники и отпуск на даче. К слову, самое большое число оплаченных штрафов было зафиксировано в августе, а точнее — 12,83%. На втором месте оказался июль — 12,11%. Замыкает тройку лидеров июнь — 10,31%... Лидером в рейтинге мест (не считая города МО), где было оплачено больше всего штрафов ГИБДД в RSB Mobile, также стала Казань (4,68%). За ней следуют Ульяновск (1,99%), Саратов (1,33%), Рязань (1,27%) и Самара (1,21%). Средний чек одного платежа здесь: 442 рубля, 421 рубль, 519 рублей и 511 рублей соответственно», — заключили в «Русском Стандарте».