Энергомашбанк запустил акцию «Легкий эквайринг» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывающих расчетный счет в банке, следует из релиза финучреждения.



«В рамках акции бизнесмены могут бесплатно открыть расчетный счет и установить в точке продаж терминал для оплаты картами платежных систем Visa, Mastercard, «Мир» или с мобильных устройств. Терминал устанавливается банком бесплатно, также клиент может использовать собственное устройство. Выручка зачисляется на расчетный счет клиента уже на следующий рабочий день», — отмечается в сообщении.

Минимальная комиссия 1% устанавливается для клиентов сегмента «Фастфуд» с оборотами эквайринговых операций от 300 тыс. рублей в месяц (при меньших оборотах — 1,25%), тариф для супермаркетов составляет от 1,6% до 1,75%, для предприятий прочих сфер — от 1,75% до 1,8%.

Акция действует при открытии расчетного счета и подключении торгового эквайринга в марте.