Доля одобренных заявок на кредиты на покупку потребительских товаров снизилась в 2019 году с 39% до 34%, на ипотеку — с 71% до 66%, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Общая доля одобренных кредитных заявок в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилась с 41% до 37%. В наибольшей степени выросло количество отказов по автокредитам, где доля одобренных заявок упала с 51% до 44% (на 7 процентных пунктов).

«Рост отказов по кредитным заявкам происходит в основном в сегменте необеспеченных кредитов за счет заемщиков с низким значением персонального кредитного рейтинга», — пояснили в организации.

В свою очередь, заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Полухин считает, что рост доли отказов по заявкам на получение потребительских кредитов связан с ухудшением кредитного профиля потенциальных заемщиков, а также отчасти с введением дополнительных требований со стороны ЦБ по учету показателя долговой нагрузки (ПДН) при расчете надбавок к коэффициентам риска для нормативов достаточности капитала.

По оценкам российского рейтингового агентства, доля отказов будет постепенно возрастать и перелом такой тенденции возможен только в условиях увеличения реальных доходов населения.