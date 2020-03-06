Альфа-Банк разблокировал карты клиентов, которые были заблокированы ранее из-за подозрений в компрометации номеров, сообщили Банки.ру в пресс-службе финучреждения.

«Угрозы для средств клиентов в данный момент нет. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены», — заявили в банке.

Ранее Альфа-Банк начал блокировать карты клиентов из-за получения данных о том, что номера карточек могли быть скомпрометированы. Жалобы клиентов банка начали появляться в соцсетях с утра 7 марта.