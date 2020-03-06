Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на 1 млрд долларов, пишет РБК , ссылаясь на сообщение на сайте ведомства.

Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding PLC (головной компании банка) на IPO на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в 1 млрд долларов. Через три дня после IPO предприниматель, согласно Минюсту, отказался от американского гражданства, держатель которого, в частности, обязан сообщать в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов. Таким образом, утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее 260 тыс. долларов. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала 330 тыс. долларов (она используется для начисления налога на экспатриацию).

Если Тинькова признают виновным, ему грозит лишение свободы максимум на срок до трех лет по каждому пункту обвинения. Кроме этого, ему могут предъявить денежные штрафы. Их возможную сумму американские власти не называют.

В заявлении Минюста США констатируется, что Тиньков был «арестован в Лондоне на прошлой неделе в связи с тем, что он был обвинен в подаче заведомо ложной налоговой декларации», сообщает ТАСС .

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова в конце февраля. Компания бизнесмена тогда отмечала, что дело касается «налоговых вопросов», но не раскрывала подробности. Следующие слушания по инициированному налоговой службой США делу в отношении Тинькова пройдут в суде британской столицы 27 апреля. Тиньков в настоящее время отпущен под залог. Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы.