Годовое общее собрание акционеров Мосбиржи назначено на 28 апреля.
Наблюдательный совет Московской биржи утвердил список кандидатов для голосования на годовом собрании по выборам нового состава совета. Об этом сообщается на сайте фондовой площадки.
В состав наблюдательного совета войдут 12 директоров, при этом для голосования утверждены 13 кандидатов. В список кандидатов в набсовет, представленный биржей в феврале этого года, добавлен еще Оскар Хартманн, основатель и президент Hartmann Holdings, в качестве независимого кандидата.
«Из 13 кандидатов, утвержденных для голосования, восемь признаны соответствующими критериям независимости. Из 12 директоров действующего состава наблюдательного совета семь являются независимыми», — говорится в релизе биржи.
Годовое общее собрание акционеров Мосбиржи назначено на 28 апреля. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 3 апреля.
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