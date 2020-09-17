Агентство инноваций Москвы планирует протестировать систему распознавания голоса, разработанную компанией 151Eye, в сферах образования, здравоохранения и ретейла. Предполагается, что технология позволит также оценить уровень стресса и выгорания у работников, пишет «Коммерсант» . Так, при тестировании возможно использование технологии при найме новых сотрудников, а также при оценке персонала: уровня стресса и выгорания у работников и соответствия их личных качеств занимаемой должности. Если тестирование даст положительный результат, будет рассмотрена возможность внедрения технологии в Москве на постоянной основе.

По словам основателя 151Eye Натальи Захаровой, система работает независимо от языка, оценивая речь по 151 характеристике. Технология позволяет спрогнозировать, каким кандидат будет в работе, и выявить потенциальный вред, который сотрудник может нанести компании. Предполагается, что при этом работодатель уведомляет кандидата о применении системы и получает соглашение об использовании персональных данных. Аудиозаписи интервью и результаты тестирования хранит только компания-клиент, а 151Eye все данные получает в обезличенном виде, утверждает Захарова. Частные инвестиции в проект составили 150 млн рублей.

По мнению экспертов, у подобных технологий есть перспективы в HR-сфере. Компании, которые внедрят технологии раньше других, получат конкурентное преимущество и сэкономят на подборе персонала. Использование такой системы при приеме на работу формально не нарушает требований законодательства, главное условие — оповещение кандидата о том, что его речь записывается, а результаты использования системы могут повлиять на принятие решения о приеме на работу, также кандидат должен знать, как и где будет храниться аудиозапись его собеседования, поясняют эксперты.