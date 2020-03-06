Российский бизнесмен, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Об этом говорится в поступившем в пятницу в ТАСС заявлении бизнесмена.

«В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс», — заявил бизнесмен, говоря о процессе, ведущимся судом Лондона по претензиям налоговых органов США. «И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить — у меня диагностирована острая форма лейкемии», — добавил он.

«Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — заявил Тиньков.

Как сообщалось, налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова в конце февраля. Министерство юстиции США обвинило Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на 1 млрд долларов.

Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding PLC (головной компании банка) на IPO на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в 1 млрд долларов. Через три дня после IPO предприниматель, согласно Минюсту, отказался от американского гражданства, держатель которого, в частности, обязан сообщать в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов. Таким образом, утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее 260 тыс. долларов. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала 330 тыс. долларов (она используется для начисления налога на экспатриацию).

Следующие слушания по инициированному налоговой службой США делу в отношении Тинькова пройдут в суде британской столицы 27 апреля. Тиньков в настоящее время отпущен под залог. Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы.

