На открытии торгов на Московской бирже 6 марта упала стоимость расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов. Об этом пишет РБК . Так, в момент открытия торгов стоимость бумаг упала до 1 350 рублей за штуку, что на 8,9% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Достигнув минимума, стоимость расписок несколько выросла. К 12:25 мск их стоимость составляла 1 377 рублей за штуку, что на 7,1% ниже уровня закрытия торгов четверга.

Одновременно с этим расписки TCS Group подешевели и на Лондонской бирже. На минимуме стоимость бумаг опустилась здесь до 20,25 доллара за штуку, что на 8,16% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США сообщило, что Тиньков обвиняется в сокрытии информации о своих активах в момент выхода из гражданства США, что позволило ему сэкономить на налогах.