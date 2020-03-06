Темпы роста экономики Китая составят 5% в условиях распространения коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства S&P Global.

По прогнозам агентства, в этом году экономика Китая вырастет на 5%, если Пекину удастся взять под контроль вспышку коронавируса в марте.

Ранее агентство предполагало, что темпы роста ВВП страны достигнут 5,7%. Если пик распространения вируса наступил в феврале, то годовой рост экономики может составить 5,5%. Если пик наступит в апреле, то этот показатель составит лишь 4,4%. Если распространение коронавируса не возьмут под контроль, то негативные экономические последствия смогут развиться в геометрической прогрессии, сообщает агентство.

В 2021 году, по расчетам S&P Global, рост ВВП КНР вырастет до 6,4%.