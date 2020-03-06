Сбербанк заработал в феврале 76,4 млрд рублей, а чистая прибыль января — февраля увеличилась на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 156,5 млрд рублей. Такие данные двухмесячной отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

Чистый процентный доход вырос на 10,7% относительно января — февраля 2019 года до 216,2 млрд рублей. Рост показателя связан с наращиванием розничного кредитного портфеля и постепенным снижением стоимости ресурсов, поясняют в банке.

Чистый комиссионный доход увеличился на 14,1% до 72,3 млрд. Основными драйверами роста остаются трансакции по банковским картам и расчетные операции для корпоративных клиентов как следствие мер, принятых банком во второй половине 2019 года по развитию данных направлений, указано в релизе.

Активы Сбербанка в феврале выросли на 1,2%. Их остаток на 1 марта превысил 28 трлн рублей.

Корпоративным клиентам выдан рекордный для февраля объем кредитов — 1,2 трлн рублей. Остаток портфеля за месяц вырос на 0,2% без учета валютной переоценки и превысил 13,6 трлн.

Объем выданных розничных кредитов также стал максимальным для февраля — 285 млрд рублей, что почти на четверть больше результата февраля прошлого года. Кредитный портфель за месяц вырос на 1% до 7,4 трлн рублей.

Объем средств клиентов в феврале увеличился на 0,7% без учета валютной переоценки, в том числе объем средств физических лиц — на 0,9%, юридических лиц — на 0,3%.

В феврале базовый и основной капиталы существенно не изменились. В марте 2020 года по итогам завершения аудита в расчет уставного капитала будет включена чистая прибыль, полученная в период с апреля 2019 года по февраль 2020-го.

Общий капитал в феврале вырос на 60 млрд рублей преимущественно за счет чистой прибыли.

Активы, взвешенные с учетом риска, в феврале сократились на 0,3 трлн рублей. В основном это обусловлено применением новых моделей оценки кредитного риска для ипотеки на базе подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также внедрением критериев отнесения к специализированному кредитованию для портфеля проектного финансирования. Повышающее воздействие на активы, взвешенные с учетом риска, оказали рост кредитного портфеля и снижение курса рубля, уточняют в «Сбере».

Достаточность базового капитала (Н1.1, минимальный уровень без учета надбавок — 4,5%) и основного капитала (Н1.2, минимум без учета надбавок — 6%) составляет на 1 марта 10,49% против 10,38% на 1 февраля 2020 года, общего капитала банка (Н1.0, минимум без надбавок — 8%) — 14,31% против 13,98%.



«Рост корпоративного и розничного кредитного портфеля в реальном выражении в сочетании с ростом комиссионного дохода обеспечили рост рентабельности бизнеса. Значимым фактом февраля стало применение новых моделей оценки кредитного риска для ипотеки на базе подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также внедрение регуляторных критериев классификации для проектного финансирования. Это позволило увеличить достаточность капитала, несмотря на возросшую волатильность на финансовых рынках», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.