Инфляция в РФ в феврале составила 0,3% против 0,4% месяцем ранее, в годовом выражении (по отношению к февралю 2019-го) замедлилась до 2,3% с январских 2,4%. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Росстата .



«В феврале 2020 года по сравнению с январем 2020 года индекс потребительских цен составил 100,3%, по сравнению с декабрем 2019 года — 100,7%», — говорится в сообщении.

В 26 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав областей) прирост потребительских цен составил 0,5% и более. В наибольшей степени в Республике Коми — на 0,8%, в связи с удорожанием продовольственных товаров на 1,2% и услуг — на 0,9%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,2% (с начала года прирост цен составил 0,6% и 0,9% соответственно).