Жительница села Губарево в Воронежской области попыталась выплатить ипотеку купюрами старого образца, сообщает РИА «Воронеж».

Женщина оформила кредит на покупку квартиры летом 2018 года. Банк предоставил ей 1,694 млн рублей на 25 лет, однако заемщица не внесла ни одного платежа по договору. К январю 2020-го ее задолженность достигла 1,775 млн рублей, и банк подал на женщину в суд.

Сама она себя должницей не считает. По ее словам, в декабре она внесла в счет погашения ипотеки 1,9 млн рублей. Однако, по данным агентства, она выплатила долг 19 стотысячными купюрами образца 1995 года, которые более 20 лет назад вышли из оборота.

Суд встал на сторону банка и постановил, что женщина должна передать кредитору залоговое жилье, а также оплатить госпошлину в 300 тыс. рублей.