Президент РФ Владимир Путин поставил Москву в пример многим другим европейским городам, в шутку упомянув о необходимости «аккуратно относиться» к некоторым аспектам жизни в столице.



Одна из участниц встречи главы государства в пятницу с представителями общественности в Иванове отметила, что многие жители региона уезжают в Москву, потому что «там жизнь». «Иногда лучше такая жизнь, как у вас, чем такая, как в Москве, — со смехом заметил Путин. — Там разные тоже есть виды этой жизни, надо быть очень аккуратным, аккуратно относиться».

При этом, говоря уже серьезным тоном, президент назвал столицу России очень быстро развивающимся городом, крупнейшим мегаполисом. «Нам в этом смысле есть чем гордиться, в известном смысле [Москва] стала покруче многих других европейских столиц», — заключил Путин.