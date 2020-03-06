Пенсионный фонд подготовил проект о сокращении до пяти рабочих дней срока принятия решения о выдачи материнского капитала, россиянам также не придется передавать в ПФР документы на маткапитал, следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предусматривается сокращение срока принятия решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал до 5 рабочих дней с даты приема заявления о выдаче сертификата», — говорится в пояснительной записке к документу.

При задержке сведений, необходимых ПФР и его территориальным отделениям для принятия решения о выдаче маткапитала, органами, оказывающими государственные и муниципальные услуги, решение по выдаче маткапитала принимается в срок не более 15 рабочих дней, уточняется в проекте.

«Проектом постановления предусматривается исключение документов, требуемых от заявителя для предоставления в ПФР, территориальный орган ПФР с целью получения государственной услуги по выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, за счет реализации межведомственного электронного взаимодействия», — добавляется в пояснительной записке.