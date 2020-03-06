Российские индексы ускорили падение в ходе пятничных торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Начав торги со снижения чуть более чем на 2% и чуть менее чем на 3%, индекс Мосбиржи и индекс РТС по состоянию на 13:46 мск теряют 4,24% и 5,6% соответственно, составляя 2 697,17 и 1 249,74 пункта.



Между тем биржевые курсы доллара и евро в ходе пятничных торгов превышали отметки в 68 и 77 рублей соответственно, что случилось впервые с января прошлого года. Максимальный курс доллара с начала сессии составил 68,2 рубля, евро — около 77,04. На 13:37 курс доллара составлял 67,94 рубля (плюс 32 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 76,87 (плюс 97 копеек).

Котировки апрельских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке по состоянию на 13:49 мск снижались на 2,02 доллара к уровню предыдущего закрытия до 43,88 доллара за баррель, а стоимость майских контрактов на Brent в Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок на 13:50 мск — на 2,26 доллара до 47,73 за баррель.

