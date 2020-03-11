Количество точек продаж торгово-сервисных предприятий, подключенных к системе быстрых платежей (СБП), превысило 7,5 тыс., но количество банков, оказывающих такие услуги, меньше десятка, проект все еще находится в пилотном режиме, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные ЦБ. В регуляторе напомнили, что запуск c2b-платежей (от физлиц юрлицам) был реализован еще в IV квартале 2019 года, а сегодня интерес торгово-сервисных предприятий (ТСП) к такому виду оплаты только увеличивается.

Как считает независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков, эта система предоставляет более интересные условия для одной стороны рынка — торговых точек, а для банков коммерческий интерес остается под вопросом. Также для банков и потребителя СБП — это все еще неизвестный способ оплаты, который вызывает больше недоверия, считает Вишняков.

На сегодняшний день из 47 банков — участников СБП функция оплаты по QR-коду подключена лишь у девяти кредитных организаций, и они пока в основном тестируют возможности системы. По мнению экспертов, это связано с тем, что не все банки реализовали в своих мобильных приложениях функцию оплаты по QR, а также с малым количеством подключенных точек, в которых можно произвести оплату. Чтобы оценить итоги работы сервиса c2b через СБП, необходимо подождать еще несколько месяцев, поясняют эксперты. По их словам, к концу текущего года все процессы, связанные с запуском этой системы, начнут работать, что позволит использовать ее в полноценном режиме.